37 Millionen Euro hat das Land Tirol bislang in der Pandemie für rund 640.000 Corona-PCR-Tests an zehn Labore bezahlt. Das erklärte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) Donnerstagnacht in der Beantwortung einer dringlichen Anfrage der Opposition zur Causa rund um die HG Labtruck.

Der Werkvertrag mit diesem Unternehmen wurde erst im vergangenen Herbst unterzeichnet. Die Tochterfirma der HG Pharma des umstrittenen Wiener Urologen Ralf Herwig hat seither fast die Hälfte aller PCR-Tests - laut Platter 290.000 - erledigt und dafür 11,8 Millionen Euro erhalten.

"Sehr preisgünstig"

Daraus leitete der Landeshauptmann ab, dass "die Auftragsvergabe sehr preisgünstig war". Das Land steht in der Kritik, dass die Leistungen ohne Ausschreibungen vergeben wurden. Vor allem aber steht die HG Labtruck, wie berichtet, im Verdacht, ohne einen vorgeschriebenen Labormediziner an Bord agiert zu haben.

Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) prüft einen möglichen Anfangsverdacht auf schweren Betrug. Es gilt die Unschuldsvermutung.