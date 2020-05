Kritik: Zeit ohne Besuche in Kliniken hat gesundheitliche Folgen

Im Gesundheitsministerium ist man sich dieser Einschränkung bewusst. Die Angst, das Virus in die Kliniken einzuschleppen, dann vielleicht ganze Stationen sperren zu müssen und so die medizinische Versorgung einzuschränken, überwog aber in den vergangenen Monaten.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte dazu: „Ziel ist es, eine Balance zwischen dem Schutz der Gesundheit und dem Recht auf Unversehrtheit sowie dem Recht auf soziale Kontakte, Familie und persönliche Bewegungsfreiheit herzustellen. Die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden trägt nachweislich zum Gesundwerden bei. Daher ist es wichtig, Menschen die Möglichkeit zu geben Ihre Angehörigen und Liebsten zu besuchen.“

Gefahr und Einschränkung abgewogen

Nach zweieinhalb Monaten war man nun also an einem Punkt angekommen, an dem man abwägt: in welchem Verhältnis steht die akute Gefahr, die durch Krankenhausbesuche ausgehen würde, zur Einschränkung der Rechte von Patientinnen und Patienten, die dabei passiert?