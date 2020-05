Wiens Spitäler haben die Hälfte des OP-Rückstaus abgebaut

Zu hinterfragen sei zum Beispiel, dass im Rahmen der Kooperation Ärzte des KAV gleich mit den Patienten ins Privatspital mitgehen würden, um sie dort zu behandeln. „Ich gehe davon aus, dass es in den öffentlichen Häusern genügend Kapazitäten geben würde, wenn man entsprechende organisatorische und personelle Maßnahmen setzt. Auch die Privatspitäler werden für die Erbringung dieser Leistungen bezahlt. Besser investiert wäre das Geld im öffentlichen Bereich, wo auch Intensiv- und Notfallkapazitäten zur Verfügung stehen.“ Was in den Privatspitälern nicht der Fall sei, gibt Pilz zu bedenken.

Weiters stelle sich die Frage, ob aus privatem und KAV-Personal zusammengewürfelte Teams gut abgestimmt arbeiten könnten.

Im KAV zerstreut man die Bedenken über eine möglicherweise geringere Versorgungsqualität in den privaten Häusern. Die im Rahmen des Projekts in die Privatspitäler verlegten Eingriffe würden „in den kooperierenden Häusern auch sonst routinemäßig durchgeführt“, betont der Sprecher. Deshalb würden auch die medizinischen Standards absolut den Erfordernissen entsprechen.

Die Kooperation ist vorerst bis Ende Juni geplant. Laut dem Sprecher soll demnächst entschieden werden, ob eine Fortsetzung erforderlich ist.