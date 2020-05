KAV: Keine Maskenpflicht bei Geburten in Wiener Spitälern

Schwangere können auch in der Coronavirus-Pandemie "unter ganz normalen Bedingungen" ihr Kind zur Welt bringen. Das teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund am Samstagabend in einer Aussendung mit. Gebärende müssten "selbstverständlich bei der Geburt keinen Mund-Nasen-Schutz tragen", hieß es darin.

Alle Gynäkologisch-Geburtshilflichen Abteilungen im Wiener Krankenanstaltenverbund seien voll im Einsatz. Der Wiener Krankenanstaltenverbund habe schon von Beginn an ein einheitliches Prozedere für Geburten in seinen Häusern in der Zeit der Pandemie ausgearbeitet und sei damit entsprechend vorbereitet gewesen, wurde betont.

Nicht während der Geburt

Für Geburten in Zeiten der Coronavirus-Pandemie gibt es unterschiedliche Regeln. Wie der KURIER berichtete, müssen in manchen Spitälern werdende Mütter einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen, in anderen nicht. Das Gesundheitsministerium betonte in einer Aussendung, dass ein derartiger Schutz während der Geburt aus medizinischer Sicht nicht empfohlen wird.