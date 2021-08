KPÖ will "Budgetpartnerschaften" statt fixer Koalition

Freilich ist Kahr bewusst, dass die Spielräume für diesen „Systemwechsel“ auf kommunaler Ebene begrenzt sind. Umso näher müsse man das Ohr bei den Menschen haben. Etwa beim Thema Wohnen, mit dem die KPÖ es geschafft hat, seit 2012 zweitstärkste Partei in Graz zu sein.

Wahlziel: zwei Stadträte

Beim Urnengang 2017 wurden erstmals zwei Stadträte gewonnen, dieser Erfolg soll am 26. September bestätigt werden. Für den Fall, dass das nicht gelingt, hat Kahr bereits den Rückzug aus öffentlichen Funktionen und die Übergabe an Robert Krotzer angekündigt. Nach dem Urnengang stehe die KPÖ jedenfalls zur Zusammenarbeit bereit. Aber wohl eher nicht mit der ÖVP, die das ja ihrerseits ohnehin kategorisch ausschließt. „In bestimmten Fragen kann man sich auf den Bürgermeister einfach nicht verlassen“, formuliert Kahr ihre Kritik an Siegfried Nagl.