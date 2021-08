Der pinke Dirigent will mehr Grün in Graz

Von Berufs wegen dürfte Neos-Spitzenkandidat Philipp Pointner seinen Mitbewerbern einiges voraus haben. Zumindest in einem Bereich – dem Zuhören.

Denn das gehört für den Dirigenten und politischen Quereinsteiger zum täglichen Geschäft, wie er im KURIER Talk anlässlich der Gemeinderatswahl erklärt.

Bei Pointner hört sich das so an: „Das ist so wie im Orchester – zuerst höre ich mir alles an, dann proben wir und bringen das beste Ergebnis heraus.“

Aber was heißt das für die anstehende Gemeinderatswahl?