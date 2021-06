Grazer Langzeit-Bürgermeister Nagl ist seit 6.651 Tagen im Amt

„Zehn Jahre sind für einen Politiker genug“, konstatierte Siegfried Nagl und legte Kollegen ein Ablaufdatum nahe. Und wenn sie schon die Politik nicht ganz verließen, so mögen sie doch wenigstens von einem Amt in ein anderes wechseln.

Das war Mitte 2012. Da war Nagl selbst schon neun Jahre lang Bürgermeister von Graz und saß insgesamt bereits 14 Jahre lang in der Stadtregierung: Bereits als 35-Jähriger wechselte er 1998 vom Familienunternehmen in der Innenstadt ein paar Häuser weiter in das Rathaus. Dort blieb er bis heute. Seine Zehn-Jahres-Regel hat der Wirtschaftsbündler also selbst nie eingehalten, mehr noch, er toppt sie: Heute, Donnerstag, ist der 58-Jährige 6.651 Tage oder 18 Jahre, zwei Monate und 15 Tage im Amt - das macht ihn zum längstdienenden Grazer Stadtchef. Ein Verbrechen machte Nagl schlagartig auch österreichweit einem nicht politisch interessierten Publikum bekannt: 2015, als Amokfahrer Alen R. in der Innenstadt drei Menschen tötete und mehr als 100 verletzte, entkam Nagl selbst nur knapp.