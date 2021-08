Wie die Grazer KPÖ ihre beiden Stadträte halten will

Max Zirngast kandidiert

Seit 1993 werden die Listen der Kommunisten ausschließlich im Reißverschlussprinzip erstellt, es kandieren also gleich viele Männer wie Frauen. An wählbarer Stelle taucht heuer auch Max Zirngast auf, der 2018 in der Türkei wegen des Verdachts, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, monatelang in Haft saß. Obwohl seit 1945 kontinuierlich im Gemeinderat, begann der Aufstieg der KPÖ erst in den späten 1980er-Jahren mit Ernest Kaltenegger an der Spitze. Der Frontmann saß lange als Einzelkämpfer im Gemeinderat, ehe er 1998 so viele Stimmen einheimste, dass erstmals ein Stadtratssitz drin war. Beobachter außerhalb von Graz waren höchst irritiert ob der Kommunistenhochburg, die KPÖ selbst überrascht, die politischen Mitbewerber hofften auf einen Ausrutscher.

Ein Drittel des Politikerbezugs

Doch die KPÖ wurde zur fixen Größe, da sie auch bürgerliche Protestwähler anspricht und soziale Themen konsequenter betreut als die Sozialdemokratie. Der Usus der Funktionäre, nur ein Drittel ihrer Politikergage zu behalten, und den Großteil zu spenden, gefällt ihren Wählern freilich auch.