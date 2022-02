KPÖ-Stadtchefin Kahr: "Wir haben nichts am Hut mit einem Stalin"

Überraschend war der Wahlsieg aber dann doch, gestand Kahr am Sonntag ein. "In dem Ausmaß schon." Sie entfernte die Designermöbel aus dem Bürgermeisterbüro und nahm jene eines Diskonters mit, die sie schon im Stadtratsbüro besaß. Ob sie da nicht ein falsches Politikverständnis zeige, immerhin sei sie keine "Sprechstundenpolitikerin und Sozialarbeiterin" mehr, wurde sie am Sonntag gefragt. "In erster Linie bin ich ein Mensch, der sozial denkt", konterte die 60-Jährige. "Ich habe keine Spindoktoren und keine Strategen, die mir sagen, wie ich auf Journalistenfragen antworten soll. Ich bin so wie ich bin, ohne Kalkül."

Sideletter "nicht normal"

Postenschacher gebe es in der Grazer Regierung keine, versicherte Kahr. Angesprochen auf die im Bund und einigen Landesregierungen bekannt gewordenen, geheimen Sideletter: "Das ist nicht normal." Erneut forderte sie staatliche Preisregulierungen vor allem im Wohnbereich und im Energiesektor, aber auch bei gewissen Lebensmitteln. Fragen nach Enteignungen wie in Berlin wehrte Kahr ab: "Das würden Sie jetzt gerne hören, weil wir von der KPÖ sind." Doch eines sei klar: "Grund und Boden" müsse gesichert werden. "Aber das sehen viele ÖVP-Bürgermeister auch so."