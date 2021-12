Grazer KPÖ-Bürgermeisterin fordert amtliche Preisregulierung

"Haben Sie sich schon einmal ausgerechnet, was eine 30-prozentige Erhöhung der Fernwärmekosten bedeutet?" fragt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) am Mittwoch in die Journalistenrunde und hat anhand ihrer eigenen Abrechnung schon die Antwort parat: Sie muss künftig gleich einmal 30 Euro pro Monat mehr zahlen. Und nun müsse man überlegen, was das für Menschen mit wenig Einkommen bedeute, merkt Kahr an: Aus dem Grund fordert die Grazer Stadtchefin eine amtliche Preisregulierung für Energiekosten wie auch für Lebensmittel oder Dienstleistungen. Und zwar in all jenen Bereichen, die lebensnotwendig seien.

"Das ist dringend notwendig", betont Kahr und verweist auf Staaten wie Frankreich, Kroatien oder Ungarn, die ähnliches bereits ungesetzt hätten. "Auch die EU empfiehlt dringend, so etwas zu machen. Das hat mit sozialem Gewissen zu tun und kostet den Staat keinen Euro." Umsetzen lässt sich so eine Idee freilich nur bundesweit, der Nationalrat müsste das regeln. So ungewöhnlich seien derlei Eingriffe gar nicht, erinnert die Grazer KPÖ an ein aktuelles Beispiel: Auch die allgegenwärtigen FFP2-Masken seien preisreguliert.