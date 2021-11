Die erste kommunistische Stadtchefin ist offiziell im Amt

Seit 12.50 Uhr hat Graz die erste Bürgermeisterin der Stadtgeschichte: Elke Kahr, 60, wurde am Mittwoch mit den Stimmen ihrer KPÖ, jenen der Grünen und der SPÖ in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates gewählt. "Wer hätte das gedacht, dass ich die erste Frau als Bürgemeisterin werde?" fragte Kahr in ihrer ersten Rede als Stadtchefin. "Als KPÖ-Mitglied, als Tochter eines Schlossers? - Ich nicht."

Kahrs Wahl ist ein Umbruch nicht nur weil Graz erstmals ein weibliches Stadtoberhaupt bekommt - noch dazu eine kommunistische. Zudem steht eine links ausgerichtete Koalition dahinter - die Grünen stellen mit Judith Schwentner künftig die Vizebürgermeisterin, die SPÖ unter Michael Ehmann ist Teil der Koalition, auch wenn Ehmann keinen Sitz in der Regierung hat. "Das Arbeitsprogramm kann man als klassisch sozialdemokratisch beschreiben", begründete Ehmann. Der Schritt in diese ungewöhnliche Koalition sei nicht leicht gewesen, aber es habe sich eine Frage gestellt: "Mit vier Mandaten auf der Oppositionsbank sitzen oder die Chance haben, mitzugestalten?"

"Blick von unten"

Angelobt wurde Kahr sofort nach der Wahl im Gemeinderat von ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der Kahr freundlich lächend "alles Gute" wünschte. Kahr versicherte, die Menschen zusammen führen zu wollen, doch die Ausrichtung ist klar: "Wenn mich jemand fragt, was denn jetzt in Graz anders wird - unser Blick auf viele Fragen wird nicht von oben sein, sondern von unten", betonte die KPÖ-Obfrau. "Wer mächtig ist, braucht keine Hilfe." Die rot-grün-rote Koalition sei ein "neues Kapitel" für Graz: "Unsere Parteien wurden von Menschen gegründet, die sich gegen Ausbeutung gestellt haben. Jetzt wollen wir an die besten Traditionen unserer Bewegungen anküpfen, um Graz freundlicher zu machen."

Judith Schwentner muss auf ihre Wahl samt Angelobung als Bürgermeisterin-Stellvertreterin noch bis morgen, Donnerstag, warten: Das Vorschlagsrecht für dieses Amt steht der ÖVP als zweitstärkste Fraktion zu. Da sich die ÖVP das nicht nehmen ließ, aber in zwei Wahlgängen keine Mehrheit hatte, musste die Sitzung den Stadtstatuten gemäß unterbrochen werden.