Knapp 9.000 Neuinfektionen in Österreich

Nach den EMS-Problemen am Mittwoch und fast 10.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, gibt es am heutigen Donnerstag vor den Beratungen von Bund und Länder 8.853 Neuinfektionen. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.421. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 51.364. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 426,29 nachdem sie am Vortag noch bei 363,06 lag.

In den vergangenen 24 Stunden gab es 272.746 PCR-Test was einer Positivrate von 3,25 entspricht.

Zudem gibt es 21 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 13.823 Todesopfer in Österreich gefordert.

In den Spitälern werden aktuell 971 Patienten behandelt. Das sind um 39 Menschen weniger und damit erstmals seit 21. Oktober wieder unter 1.000 Patienten auf den Covid-Stationen. Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 295 Patienten behandelt, um 14 weniger als noch am Mittwoch. Auch hier gibt es zum ersten Mal seit 2. November wieder unter 300 Intensivpatienten auf Covid-Stationen.