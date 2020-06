Klimawende: "Noch können wir das demokratisch schaffen"

Und auf der anderen Seite finde ich es so schade, dass sich die Politik an Volksbegehren abputzt. Das ist ein bisschen so, als hätten wir in Corona-Zeiten zuerst eine Petition starten müssen, um Maßnahmen zu setzen. Es ist eine Krise und es ist verdammt noch mal die Verantwortung der Politik, auf diese Krise zu reagieren und nicht unbedingt unsere Verantwortung, Unterschriften zu sammeln. Natürlich machen wir es und natürlich werden wir so viel Energie wie möglich hineinstecken. Und mir ist klar, dass mehr Stimmen mehr Druck bedeuten. Wir werden diesen Druck auch aufrecht erhalten, egal was am Montag herauskommt. Es gibt mittlerweile drei Parteichefs, die sich dazu bekannt haben, das Klimavolksbegehren zu unterstützen. Ich hoffe auf diese Unterstützung genauso im Nationalrat und dann muss es zur Umsetzung kommen.

Wie realistisch ist das angesichts der Schicksale des „Don‘t smoke“- sowie des Frauenvolksbegehrens?

Für mich ist realistisch seit eineinhalb Jahren keine Kategorie mehr (lacht). Damals hätte ich es auch für unrealistisch gehalten, dass in Österreich Menschen für das Klima auf die Straße gehen und dann hat es auf einmal alle interessiert. Es gibt sogar aus Corona-Zeiten Umfragen, wonach Klimaschutz das wichtigste Thema für die Österreicher ist. Sogar während einer anderen Krise. Dieses Anliegen wird nicht mehr leiser werden. Die Leute haben jetzt verstanden, worum es geht. Viele spüren das auch. Die, die einen Acker haben, der jetzt ausgetrocknet ist. Oder die, die mit Hagelschäden zu kämpfen haben. Und wenn sich die Regierung jetzt nicht dazu bekennt, dann haben wir in Corona-Zeiten gesehen, dass dann noch rigorose, noch schlimmere Maßnahmen folgen müssen. Also denken wir das doch lieber gemeinsam durch und schauen uns an, wie Arbeitsplätze in der Zukunft ausschauen können, wie eine klimaneutrale Wirtschaft ausschauen kann und stellen die Weichen.

Gibt es eigentlich ein Land, das man sich in Sachen Konsequenz im Klimaschutz zum Vorbild nehmen kann oder macht es noch niemand völlig richtig?

Es gibt Länder, die in verschiedenen Aspekten voraus gehen, bei denen man sich auch sicher einzelne Konzepte abschauen kann, aber es gibt wahrscheinlich noch kein Musterland, das alle Werkzeuge in die Hand nimmt. Da könnte Österreich endlich vom Klimaschutz-Schlusslicht zum Vorreiter werden.