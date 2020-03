Maßnahmen gegen das Coronavirus "Watschen für jeden Klimaschützer"

Müssen wir in Wahrheit nicht unser nur auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem ändern, wie es die Degrowth-Bewegung fordert?

Ich bin auch nicht überzeugt davon, dass wir ewiges Wachstum brauchen. Aber ich glaube, man kann die Herausforderungen des Klimawandels annehmen und trotzdem Wachstum haben. Die Schweden haben es vorgemacht. Die haben in den 90er-Jahren eine CO2-Bepreisung eingeführt, bei der klar war, dass sie sich ständig erhöhen wird. Die sind mittlerweile bei einem ordentlichen Preis für CO2 und die Wirtschaft ist gewachsen. Also Maßnahmen zum Klimaschutz heißen nicht automatisch Wirtschaftsabschwung. Ganz im Gegenteil.

Stellen wir uns einmal vor, Österreich wäre wieder Vorreiter bei Klimaschutzmaßnahmen. Zum Beispiel die Voest in Linz würde wirklich eine Methode entwickeln, wie man mit nachhaltiger Energie einen Hochofen betreiben kann. Da bin ich ja Weltmarktführer! Wir brauchen einfach ein anderes Denken. Wenn du jetzt etwas schaffst, das dem Klima guttut, dann mache ich mir wenig Sorgen um die Wirtschaft.

Viele sprechen mittlerweile von der Klimakrise, Sie vom Klimawandel. Warum?

Ich gehe einmal zurück zum Anfang des Gesprächs: Ich habe ein Buch geschrieben, das jeder verstehen soll, das Fakten auf den Tisch legt und nicht in die Kritik geraten darf, dass es übertreibt oder Panik macht. Ich glaube, das Wort Klimawandel ist mittlerweile bei der breiten Masse angekommen. Wir wissen, wenn wir Klimawandel sagen, dass wir die menschengemachte Erwärmung meinen. Wir befinden uns in einem Klimawandel, der uns in eine Klimakrise führt, und wir stehen vor der Herausforderung, die Klimakatastrophe zu vermeiden.

Und das können wir noch?

Ja. Also das ist der optimistische Schluss, der mir auch im Buch geblieben ist. Es gibt derzeit wissenschaftlich keinen Grund, warum wir die Pariser Klimaziele (Beschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, Anm.) nicht erreichen können. Ja, wir können es derzeit noch in den Griff kriegen.

Selbst wenn, müssen wir uns in Österreich aber dauerhaft mit geänderten, auch extremeren Wetterlagen anfreunden - richtig?

Absolut. Was wir nicht mehr schaffen, ist die bisherige Erwärmung von global 1 und in Österreich 2 Grad rückgängig zu machen. Es geht auch nicht um die Temperatur, die wir dann im Jahr 2100 haben werden. Ob das jetzt 1,5 Grad sind, die wir anzielen, oder 4 Grad, wenn wir so weitertun wie bisher. Sondern die Frage ist: Wie geht es nachher weiter? Erreichen wir diese 1,5 Grad, bleiben wir unter 2 Grad, dann haben wir es geschafft, das Klima auf einem neuen, auf einem höheren Niveau zu stabilisieren. Wir kommen wieder in eine stabile Klimazone.

Sind wir bei 3 oder 4 Grad, bleibt es nicht dabei, weil die Selbst-Rückkopplungsmechanismen (auch als Kipppunkte des Weltklimas bezeichnet, Anm.) eintreten und wir diese Erwärmung nicht einmal mehr stoppen können. Das heißt, wir können jetzt die Kurve kratzen und auf höherem Niveau wieder stabil werden, oder es geht ab wie die Post.

Könnte die Erde im Extremfall unbewohnbar werden?

Über weite Teil der Welt, ja.

Auch Österreich?

Nein. Soweit man hier sinnvoll Szenarien zeichnen kann, wird man Österreich auch mit 4 Grad mehr bewohnen können. Es wird nur ein komplett anderes Bild der Erde sein. Man muss sich das klarmachen: In der letzten Eiszeit hat die Erde wirklich komplett anders ausgesehen. Da war es nur um 4-5 Grad kälter als heute. Das soll uns wirklich als Warnung dienen, was 4 Grad mehr globale Mitteltemperatur bedeuten. Das ist nicht so wie im Sommer, wo es 25 oder 30 Grad hat. Beides geht zum Baden. Die globale Mitteltemperatur ist ein ganz anderer Hebel. 4 Grad mehr ist eine komplett andere Welt und ja, dann sind viele Teile der Welt nicht mehr bewohnbar. Manche auch gar nicht mehr da, weil ja der Meeresspiegel wahnsinnig ansteigt bei so einer Erwärmung.