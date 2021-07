Klimaforscher: Sturzfluten wie in Hallein werden öfter auftreten

Rund 340.000 Österreicher engagieren sich in rund 4.500 Freiwilligen Feuerwehren. „Menschen zu finden, die helfen, ist also nicht unser Problem“, betont Kern stolz. Das notwendige Gerät jedoch, mit dem diese Helfer arbeiten müssen, kann sich allerdings zu einem auswachsen: „Die Gerätschaften sind teuer. Und per Gesetz sind wir verpflichtet, sie mitzufinanzieren.“

Das sei in Ordnung, versichert Kern, wünscht sich aber mehr Geld aus dem Katastrophenfonds: Die Summe, die auch in die Ausrüstung der Feuerwehren fließt, sei seit fast zehn Jahren auf 95 Millionen Euro gedeckelt, sie sollte auf 110 Millionen angehoben werden, da auch die Teuerungsrate sonst nicht abgefangen werden könne. „Auf dem Thema sind wir schon lange drauf, sonst ist die Ausrüstung bald nicht mehr finanzierbar.“

Für die Klimaforscher steht fest, dass derartige Starkregenfronten, wie sie Österreich am Wochenende heimgesucht haben, künftig öfter auftreten werden. In Hallein wird darüber diskutiert, dass der Kothbach eigentlich schon verbaut sein hätte können. Wenn es nicht Einsprüche im Verfahren gegeben hätte.

Anpassungen an den Klimawandel im Sinne von Schutzbauten sind das eine. Aber auch sie kommen irgendwann an Grenzen. Rund 100 Kilometer von Hallein die Salzach rauf, wurde in Mittersill massiv in solche Maßnahmen investiert. Mehr geht technisch nicht. Doch ein paar Regenschauer mehr und das Fass wäre dennoch übergelaufen.