Lebensretter von Hallein: "Bin einfach losgerannt"

"So eine Entscheidung muss man natürlich schnell treffen und ich bin einfach losgerannt", so beschreibt Alexander Eisenmann gegenüber Kronehit die Sekunden, die ihn wohl zum Helden des Wochenendes gemacht haben.

Der Salzburger war gerade dabei mit seinem Sohn das eigene Haus zu sichern. In diesem Moment wurden Eisenmanns Nachbarn, die Familie K., von den Fluten erfasst und abgetrieben. Die Familie, deren Imbissstand in Hallein ebenfalls Opfer der Fluten wurde, konnte sich dank der Hilfe von Eisenmann in Sicherheit bringen.