Kein Amtmissbrauch: Vier Freisprüche im BVT-Prozess "White Milk"

Keine Schädigung

Das Gericht folgte der Anklagebehörde nicht. „Einige Sachverhalte“ seien „anders“ als von der WKStA angenommen „zu bewerten“, stellte die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung klar.

Es gebe keinen Beweis für einen Tatplan, keinen Schädigungsvorsatz und auch kein erkennbares Motiv. Das Einzige, was die Angeklagten von der Kooperation mit dem Mossad hatten, hatten, war viel Arbeit, meinte die Richterin. Die Freisprüche für den Ex-BVT-Spionagechef Bernhard P. und zwei Chefinspektoren von sämtlichen Anklagepunkten erfolgten im Zweifel. Das Trio wurde von den Verteidigern Otto Dietrich, Martin Riedl und Klaus Ainedter vertreten.

Die Kooperation mit dem Mossad lief unter dem Decknamen „White Milk“. Der Erstangeklagte Martin W., der dem Verfahren wegen einer angeblichen Erkrankung fernblieb, soll sie im Mai 2015 „zwecks Informationsgewinnung“ eingefädelt haben. Khaled H. war Geheimdienst-General in der syrischen Stadt Rakka. Ihm wird vorgeworfen, für Folterungen in einem Gefängnis verantwortlich gewesen zu sein bzw. Folterungen nicht verhindert zu haben. Der Aufenthalt von Khaled H. in Österreich wurde von der Nichtregierungsorganisation (NGO) CIJA, die sich mit Kriegsverbrechen in Syrien beschäftigt, aufgedeckt.