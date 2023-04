White Milk: Ex-BVT-Direktor war über Mossad-Kooperation nicht informiert

Freundschaftliches Verhältnis

Dem syrischen General wird die Mitverantwortung für Folterungen von Gegnern des syrischen Regimes in einem Gefängnis in Rakka vorgeworfen. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Wien in Bezug auf die Vorgänge in dem syrischen Gefängnis.

Ebenfalls als Zeuge geladen war der damalige Stellvertreter des Martin W.. Zur Zeit der Vorwürfe hätte er ein „freundschaftliches“ Verhältnis zu seinem Vorgesetzten geführt, dass habe sich im Zuge des BVT-Verfahrens und der teils „verstörenden“ Dinge die dort aufkamen, geändert.

Wie es zur Operation „White Milk“ kam, könne er nicht sagen, nur dass diese damals „ein Randthema“ gewesen sei. „Top geschulte, teils langjährige Mitarbeiter“ seien damit betraut gewesen - ob die Angeklagten der Aufgabe aus „Freude oder Liebe“ nachgekommen seien, könne er nicht sagen. Klar sei, dass es „sicher eine interessante Kooperation (..) und deren Aufgabe“ war. Eine Kooperationsvereinbarung habe er aber nie gesehen. Auch er unterstrich Spannungen zwischen dem ehemaligen stv. Direktor und Martin W..

Zuvor noch sagte die damalige Leiterin des Extremismusreferats als Zeugin zur „Causa Tulpe“ aus. Vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) OÖ wurde das BVT davon aufmerksam gemacht, dass sich in OÖ ein Asylwerber befinde, der den General kennen könnte. Einer der angeklagten Chefinspektoren habe sich daraufhin dafür eingesetzt, diesen vor dem eigentlich zuständigen Extremismusreferats zu befragen. So etwas sei „immer wieder vorgekommen, ich habe ihm gesagt, dass sie ihn (Anm: den OÖ Asylwerber) gerne haben können und ihn darauf aufmerksam gemacht, den Extremismus-Aspekt miteinbeziehen“, so die Beamte.