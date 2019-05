Ex-BVT-Spionagechef: Verfassungsschutz hatte Ibiza-Video nicht

Gegen vier zum Teil mehrfach vorbestrafte „Detektive“ hat das BVT in einer Betriebsspionage-Causa ermittelt. Dem Ex-Chef der Gruppe wird am 26. Juni in Krems der Prozess gemacht, seine Ex-Mitarbeiter werden dabei als Belastungszeugen auftreten. Darunter auch Julian H., der in Ibiza maßgeblich beteiligt war. Er ist auch auf dem Video zu sehen.

Den Abschlussbericht in der Betriebsspionage-Causa hat Ex-Spionagechef P. unterzeichnet. Das macht ihn in den Augen von Kickl und Pilz offenbar verdächtig. Pilz will in den BVT-U-Ausschuss-Akten auch angebliche Hinweise auf P. gefunden haben. Dabei handelt es sich um SMS und Kalendereinträge, die einen Verdacht ergeben sollen.

Laut P. handelt es sich dabei um dienstliche Termine mit dem Vize-Kabinettschef des damaligen Außenministers Sebastian Kurz. Dabei ging es in drei Terminen um Kasachstan, die Ukraine und Slowenien, nicht aber um das Video. P. finde es jedenfalls "ungeheuerlich, dass er ständig kriminalisiert werde".