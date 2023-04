Spionage-Prozess um BVT startete ohne den Hauptangeklagten

Fakt ist, dass der frühere Vizechef des BVT Z. 2015 in Israel eine Kooperation mit dem Mossad abgeschlossen hat. Ziel der Operation war, den syrischen Geheimdienst-General A. aus Frankreich nach Österreich zu verbringen, obwohl er bereits in Frankreich einen Asylantrag gestellt hatte. Der Mossad brachte den Syrer, der sich in Frankreich gefährdet fühlte, nach Österreich und bezahlte fortan dessen Unkosten. Zugleich brauchte A. aber einen offiziellen Aufenthaltstitel, er stellte in Traiskirchen einen Asylantrag, der positiv beschieden wurde. Außerdem wurde vom BVT für A. die Grundversorgung beschafft. Was Nachrichtendienst-Insider als „gängige Operation“ bezeichnen, nennt Oberstaatsanwältin Ursula Schmudermayer Amtsmissbrauch.

Als die Sache ruchbar wurde, dass sich der General in Österreich aufhält, sollen zwei Angeklagte gegenüber dem Justizministerium geschwiegen haben. Das ließen die Verteidiger nicht auf sich sitzen.