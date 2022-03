Katzian zu Entlastungspaket: "Es ist nicht nichts, aber wer profitiert?"

Erhöht wird dabei nicht nur die große Pauschale, also für jene, die auf das Auto angewiesen sind, sondern auch die kleine Pauschale für jene, die mit den öffentlichen Verkehrsmittel fahren können. Katzian dazu: "Natürlich macht es Sinn, wenn man mehr mit den Öffis fährt. Aber es gibt viele, die auf das Auto angewiesen sind und die darf ich dann nicht in die Wüste schicken. Warum aber beide Pauschalen erhöht wurden, verstehe ich nicht."

Vorschlag für Preis-Kommission

Bei einem Gespräch zwischen Bundesregierung und Sozialpartner vergangene Woche, haben die Sozialpartner eine Preis-Kommission vorgeschlagen, die sich die Preissteigerungen am Markt ansieht und gezielte Maßnahmen und auch Preisdeckelungen einführt. Zuletzt gab es so etwas vor gut 20 Jahren in Österreich: bei der Einführung des Euro.

Katzian forderte zudem, dass man die Umsatzsteuer halbieren hätte können. Diese Maßnahme hätte mehr gebracht, so der ÖGB-Präsident und rechnet vor: "Mit der präsentierten Reduktion der Gasabgabe erspart sich ein 100 Quadratmeter Haushalt etwa 88 Euro. Mit der Halbierung der Umsatzsteuer wären es 132 Euro gewesen. Ähnliche Beispiele könnte ich bei der Elektrizitätsabgabe bringen. So eine Maßnahme reicht bei einer so hohen Inflation einfach nicht aus."