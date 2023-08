Kriporeform: Warum die neuen Regionen so heftig umstritten sind

FSG mit heftiger Kritik an der Kriporeform

Der rote Polizeigewerkschafter Martin Noschiel sieht hingegen vor allem die Nachteile, denn künftig sitzen die Spezialisten an einem Ort, die ebenfalls ermittelnden "Generalisten" (also auch Raub- oder Mordermittler) oft an einem anderen. Dafür sollen laut FSG eigene Koordinierungsstellen geschaffen werden. Für diese soll wiederum Personal von den Außenstellen abgezogen werden, kritisiert Noschiel. So werde der Apparat aufgebläht.

Frühere Ideen für Kriporeformen hatten deshalb den Ansatz, eigene "Schwerpunkt-Kriminaldienststellen" zu schaffen. Dann wäre beispielsweise ein Einbruchsreferat in Favoriten für ganz Wien zuständig. Zwar wäre so die Spezialisierung weiter gefördert worden, allerdings hätten weite Wege die Reaktionszeit der Kripo verlangsamt - vor allem in Bundesländern mit langen Anfahrtswegen wie Kärnten oder Niederösterreich. Deshalb gab es ebenfalls heftige Widerstände in der Truppe.

Karner hat außerdem den Begriff "Cyber-Cobra" in die Welt gesetzt. Das wären also hochgerüstete Internet-Cops, die nächtens in Computer einbrechen und Razzien durchführen. Doch dafür fehlen wiederum noch so manche rechtlichen Möglichkeiten, die allerdings mit dem Grünen Koalitionspartner nicht umsetzbar sind.