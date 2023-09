Karners Kriporeform: "Heute ist ein schlechter Tag für Kriminelle"

Verhandlung mit Gewerkschaft

Und Polizeigewerkschaftsboss Reinhard Zimmermann betont: „Nach der gestrigen letzten Verhandlungsrunde zwischen dem Herrn Bundesminister und den Vertretern des Zentralausschusses stehen nun die geplanten Punkte zur Kriminaldienstreform 2.0 fest. Gerade in dieser letzten Runde konnte der Zentralausschuss noch wichtige Zusagen seitens des Bundesministers erwirken“, meint der FCG-Mann. “Letztendlich ist aber klar festzustellen, dass die in der Pressekonferenz bekannt gegebenen geplanten Änderungen in der Kriminaldienstverrichtung – insbesondere die geplanten Bewertungen und Personalzuführungen - eben derzeit nur Vereinbarungen zwischen dem Dienstgeber BMI und der Personalvertretung sind und alles noch erst im BMKÖS endverhandelt werden muss.“