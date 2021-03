Kärnten-Stichwahl: Für die Bürgermeister geht es um alles

Sportlich und politisch herrscht bei Duellen in Kärnten momentan Hochzeit. Der Klagenfurter KAC traf zum ersten Mal seit zehn Jahren im Eishockey-Play-off wieder auf Erzrivalen VSV aus Villach. Und heute, Sonntag, kommt es in 28 der 132 Gemeinden zu Bürgermeister-Stichwahlen - und somit zu politischen Richtungsentscheidungen für die kommenden sechs Jahre.

Gezittert wird abseits des Eises vor allem in der Landeshauptstadt Klagenfurt und den beiden Bezirksstädten Spittal an der Drau und Hermagor. Hier könnte die SPÖ ihre roten Chefsessel an das Team Kärnten bzw die ÖVP verlieren.

Verhärtete Fronten in Klagenfurt

Was man aus zwei Wochen Stichwahl-Wahlkampf in der Landeshauptstadt lernt? Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) und Christian Scheider (Team Kärnten), beide zum dritten Mal Stichwahlkandidaten im Rennen um das Bürgermeisteramt in Klagenfurt, werden in diesem Leben keine Freude mehr. Der 56-jährige Ex-Tennislehrer von Jörg Haider warf der 64-jährigen Medizinerin in den vergangenen 14 Tagen in Dauerschleife Abgehobenheit vor. Sie ihm fehlende Kompetenz.

Detail am Rande: Seit 1997 musste jeder Klagenfurter Bürgermeister in die Stichwahl. So auch dieses Mal. Vor sechs Jahren siegte Mathiaschitz dabei gegen Scheider mit 53,31 Prozent. 2009 unterlag sie ihm klar mit 36 Prozent.

Zu einer freundschaftlichen Annäherung dürfte es auch nach Vorliegen des endgültigen Wahlergebnisses nicht kommen. Ein Zwischenergebnis ohne Wahlkarten wird am Sonntag für 19 Uhr erwartet. Das Endergebnis mit Wahlkarten dürfte erst spätnachts vorliegen. Fest steht bereits zuvor: Sollte Mathiaschitz verlieren, will sie ihre politische Karriere beenden.

Gerhard gegen Gerhard

Frühestens um 19 Uhr dürfte auch das Ergebnis im Rennen in der Bezirksstadt Spittal an der Drau eintrudeln. Die Fronten sind hier weniger verhärtet, als im rund 80 Kilometer entfernten Klagenfurt. Treten doch die einstigen Fußball- und SPÖ-Parteifreunde Gerhard Pirih (immer noch SPÖ) und Gerhard Köfer (mittlerweile Team Kärnten) gegeneinander an.

Die Argumentationslinie des Team Kärntens im Stichwahl-Kampf an der Drau verlief recht ähnlich. Der 60-jährige Köfer warf seinem 52-jährigen Konkurrenten und amtierenden Bürgermeister Unfreundlichkeit im Umgang mit den Bürgern vor. Köfer selbst lenkte vor einem frühzeitigen Abgang für 16 Jahre als Bürgermeister die Geschicke in Spittal. Somit lautet wie in Klagenfurt das Duell Ex-Bürgermeister gegen Nachfolger. Ein Sieg Köfers, und damit eine Umfärbung Spittals von rot auf gelb, gilt für viele als so gut wie fix. Im ersten Wahlgang lag Köfer 94 Stimmen vor Pirih, der seine absolute Mehrheit einbüßte.

Der Unterschied zu Klagenfurt: Sollte Pirih in der Stichwahl unterliegen, will er das Amt des ersten Vizebürgermeisters annehmen. Köfer will seine politischen Ambitionen in Spittal im Falle einer Wahlniederlage nicht weiterverfolgen.

Knappes Rennen wie im Jahr 2015?

Dritte Bezirksstadt, in der die Sozialdemokraten um ihren Chefsessel fürchten müssen, ist Hermagor. Hier treffen ebenfalls zum dritten Mal Siegfried Ronacher (SPÖ) und Leopold Astner (ÖVP) aufeinander. Dass es eine knappe Sachen werden könnte, hatte das Jahr 2015 gezeigt. Mit nur mit sieben Stimmen Vorsprung gewann der 55-jährige Ronacher damals gegen den 60-jährigen Astner. Neu kommt 2021 hinzu, dass es unklar ist, wie sehr die Einwohner Hermagors ihrem amtierenden Ortschef die Ausreisebestimmungen übel nehmen, die seit Dienstag vergangener Woche für den gleichnamigen, gesamten Bezirk gelten. 308 Stimmen lagen im ersten Wahlgang zwischen den Konkurrenten.

Wahlbeteiligung entscheidend

Neben den Städten kommt es in den folgenden weiteren 25 Gemeinden zur Bürgermeister-Stichwahl: Keutschach, Krumpendorf, Maria Saal, Gmünd, Irschen, Krems, Lurnfeld, Obervellach, Reißeck, Seeboden, Weißensee, Kirchbach, Brückl, Guttaring, Klein St. Paul, Metnitz, St. Georgen am Längsee, Steuerberg, Bleiburg, Eberndorf, Eisenkappel, Sittersdorf, Lavamünd, St. Andrä und St. Paul der Fall.

Spannend bleibt auch die Frage der Wahlbeteiligung. Diese sank bereits im ersten Durchgang (hier wurden auch die Gemeinderäte gewählt) von 71,23 Prozent auf 67,28 Prozent. In Klagenfurt gaben gerade einmal 52,11 Prozent ihre Stimme ab. In Spittal waren es 65, 81 Prozent und in Hermagor immerhin 79,28 Prozent. Laut Politologen bringen Stichwahlen erfahrungsgemäß eine noch geringere Wahlbeteiligung.

Spätestens am Montag wird sich zeigen, wie sportlich die Stichwahlkandidaten die politische Entscheidung nehmen.