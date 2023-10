Joggerin in OÖ von Hund angefallen und getötet

Letztlich konnte die Besitzerin den Hund noch ins Haus bringen, und habe versucht, der attackierten Frau zu helfen. Diese verstarb noch an der Unfallstelle. Die Hundehalterin selbst wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und ist laut Polizei noch nicht vernehmungsfähig.

Weder bei der Polizei noch bei der Gemeinde Naar waren bislang Auffälligkeiten des Hundes bekannt. Bürgermeister Martin Gaisberger eilte mit seinem Amtsleiter sofort nach Bekanntwerden des tödlichen Hundeangriffs zur Unglücksstelle. "Der Anblick der völlig entstellten Frau war schockierend, es ist so schlimm, was da passiert ist", zeigte sich der Ortschef entsetzt, "unser ganzes Mitgefühl gilt der Familie des Opfers."

Opfer noch nicht identifiziert

Laut Gaisberger ist der Aist-Damm, in dessen Nähe sich das tragische Unglück ereignet hat, ein beliebtes Ziel für Jogger. Auch in Naarn ist derzeit noch nicht bekannt, um wen es sich bei dem Opfer handeln soll.

Die Polizei ermittelt jedenfalls wegen fahrlässiger Tötung, eine amtstierärztliche Untersuchung des Tieres habe bereits stattgefunden, bestätigte die Polizei.

Bei dem Hund soll es sich um einen American Staffordshire Terrier handeln. Diese zählt in manchen Bundesländern Österreichs zu den sogenannten Listenhunden. Sie müssen an bestimmten öffentlichen Orten verpflichtend einen Maulkorb und eine Leine tragen, außerdem brauchen die Besitzer eine besondere Sachkunde. In Oberösterreich gibt es so ein Listenhunde-System nicht. Dort müssen nur Besitzer von Tieren die auffällig wurden, bestimmte Kriterien erfüllen.

