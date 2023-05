Kind von Hund in Kärnten gebissen: Schwer verletzt

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei das Tier, ein American Bulldog, aus einem eingezäunten Grundstück in Feistritz an der Drau (Bezirk Villach) ausgerissen, berichtet die Polizei. Daraufhin soll der Hund den Buben in die Hand gebissen haben, wonach der 12-Jährige zu Boden geschleudert wurde.

Bruder wollte Hund vertreiben

Der ebenfalls anwesende Bruder des 12-Jährigen soll versucht haben, das Tier zu vertreiben und schrie dabei um Hilfe, so die Polizei. Erst als die Hundebesitzerin eintraf, ließ das Tier vom Opfer ab.