Hund reißt sich los und beißt zwei Kinder bei Wandertag

Ein Mädchen und ein Bub sind am Dienstagvormittag bei einem Schul-Wandertag in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) von einem Hund gebissen worden. Sie wurden ins Spital gebracht. Eine 61-Jährige war mit dem Hund ihres Neffen spazieren. Das Tier war nicht angeleint und hatte seinen Beißkorb beim Wälzen abgestreift, berichtete die oberösterreichische Polizei am Dienstag.

Als die Frau die Schulklasse sah, war sie etwa fünf bis sieben Meter entfernt in der Wiese neben dem Gehweg und hielt den Hund mit beiden Händen am Halsband fest. Sie wollte die Kinder vorbeilassen.

Der Hund riss sich jedoch los und stürmte auf die Schulklasse zu. Das Tier verletzte die Zwölfjährige und den Zehnjährigen durch mehrere Bisse. Die Kinder wurden vom Roten Kreuz versorgt und ins Spital gebracht.

