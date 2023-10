Joggerin getötet: Hund "Elmo" wurde eingeschläfert

Einen Tag nach der tödlichen Hundeattacke in Naarn in Oberösterreich laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Warum hat der Rüde, der Elmo heißt, die Joggerin anscheinend aus dem Nichts so heftig attackiert, dass die 60-Jährige nur wenige Minuten nach dem Angriff starb?

Klar ist mittlerweile, dass die Besitzerinnen von Elmo eine Zucht der Rasse American Staffordshire Terrier betrieben haben dürften. In Sozialen Netzwerken präsentierten die beiden Frauen Bilder von Elmo, der bei Wettbewerben teilnahm - und auch erfolgreich war.

