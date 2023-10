Alle Hunde abgenommen: "Elmo" wurde als Schutzhund abgerichtet

Erste Konsequenzen nach dem tödlichen Angriff des American Staffordshire Terriers "Elmo" auf eine Joggerin (60) in Oberösterreich. Am Dienstagabend wurden die vier Hunde der beiden Züchterinnen auf deren eigenen Wunsch abgeholt und an einen unbekannten Ort gebracht, vermutlich nach Wien.

Die Behörden wollten keine genauen Angaben zum Aufenthaltsort der Tiere machen. Die Abnahme der Hunde soll aber auf eigenen Wunsch der Halterinnen erfolgt sein, hieß es von der Bezirkshauptmannschaft.

