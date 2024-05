Innsbruck: Neuer Stadtchef liebäugelt mit tirolweitem Antreten

Das haben wir auch gemacht. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für die Stadt Innsbruck. Wir brauchen das Land sehr stark. Ich werde deshalb auch ganz klar sagen, was wir über den Finanzausgleich und die Zuweisungen brauchen. Und das fordern, was uns zusteht.

Auf Ihrer Liste sind viele dabei, wo teilweise sogar deren Familien über Generationen mit der ÖVP verbunden waren – wie bei Ihnen im Grunde auch. Woher kommt der Frust über die Volkspartei?

Das ist ja nicht Frust. Ich und meine Familie haben ganz klare Werte. Wir sind sehr bodenständig, Leute aus der Mitte, sind sehr unternehmerfreudig und haben vor allem auch eine sehr christlich-soziale Einstellung.

Aber die ÖVP hat vielleicht nicht mehr erkannt, um was es eigentlich geht im Leben: um die Menschen, das Miteinander, eine gute Gesellschaft und für die Leute da zu sein. Das habe ich nicht mehr gespürt, vor allem in der Stadt-ÖVP. Darum war das ein Befreiungsschlag, als man mich ausgeschlossen hat.

Aber die ÖVP hat zuletzt nicht nur in Innsbruck, sondern auch die Wahlen in Tirol und anderen Bundesländern und dort wiederum in anderen Städten – siehe Salzburg – verloren. Krankt es da an Grundsätzlichem in dieser Partei?

Ich war immer sehr kommunalpolitisch orientiert. Aber es sind jetzt EU-Wahlen und Nationalratswahlen. Und da haben es sicher alle Parteien nicht einfach. Ich bin nicht der, der sagt, dass er alles besser weiß.

Ich kann nur sagen: Alle Parteien müssen sich bei der Nase nehmen und wieder ihr Ohr bei den Menschen haben und hineinhören, was ihre wesentlichen Probleme sind, um den Alltag zu meistern. Meiner Ansicht nach hat man sich in vielen Parteien zu sehr nach innen konzentriert und die Menschen außen vergessen.

Es wird Zeit, dass man sich wieder öffnet und auf die Leute zugeht. Und das nicht nur bei Wahlen. Nur dann sieht die Gesellschaft in der Politik einen Halt.