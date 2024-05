In Anzengrubers Bewegung sammeln sich etliche von der ÖVP Enttäuschte. Sie repräsentieren genau jene Basis – so etwa auch zahlreiche ehrenamtliche Vereinsfunktionäre –, die draußen am Tiroler Land die Mobilisierungskraft der Schwarzen verkörpert.

In Innsbruck sind sie mit einem gelaufen, der sich nicht in die ÖVP-Hierarchie einpflegen lassen wollte. Und letztlich von seiner Partei kein Ticket für eine Spitzenkandidatur erhielt.

Tief sitzender Frust

ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle hat mit dem aus der Bundesregierung in seine Heimatstadt zurückgekehrten Florian Tursky auf das falsche Pferd gesetzt. Der 35-Jährige landete im abgeschlagenen Feld. Anzengrubers Liste „JA – Jetzt Innsbruck“ hingegen schaffte es aus dem Stand auf Platz zwei, er selbst ging im Bürgermeisterrennen gegen Georg Willi (Grüne) mit 59,6 Prozent der Stimmen klar als Erster über die Ziellinie. Letztlich hat einer aus dem Stall der ÖVP das Bürgermeisteramt für das bürgerliche Lager zurückerobert.

Dass Anzengruber sich wieder einhegen lässt, erscheint aber zumindest derzeit kaum vorstellbar. Wer in sein Umfeld hineinhört, muss nicht lange warten, um Episoden von ÖVP-Intrigen gegen den ehemaligen Ringer erzählt zu bekommen. Das sitzt tief.