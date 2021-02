In Ischgl fährt in diesem Winter wohl kein Lift mehr

Viele Skigebiete fahren weiter

Am Freitag sagte Österreichs oberster Seilbahnvertreter Franz Hörl, dass in diesem Winter kein einziges Skigebiet „auch nur annähernd“ kostendeckend bilanzieren wird können. Für sein Heimatbundesland Tirol, wie auch für die anderen Länder, geht Hörl von Verlusten von 50 Prozent für stadtnahe Gebiete und bis zu 95 Prozent für alle anderen aus.

Dennoch wollen etwa in Salzburg die meisten Skigebiete die Saison nicht vorzeitig beenden. Bei der Schmittenhöhebahn in Zell am See heißt es, man wolle „so lange fahren wie möglich“. In Obertauern, Salzburgs höchstgelegenem Skigebiet, wird überlegt, nach Ostern noch ein oder zwei Wochen anzuhängen.

Saalbach stellt dagegen, wie es mehrere andere Skigebiete bereits getan haben, bald auf Wochenendbetrieb um. Spätestens zu Ostern wird im WM-Ort von 2025 Schluss sein. Auch die großen Skigebiete in Kärnten und der Steiermark wollen bis Ostern offenhalten, so etwa die Planaibahnen in Schladming und die Gerlitzen bei Villach. Auf der Vorarlberger Seite der Silvrettagruppe wird, anders als in Ischgl, vor allem für die Tagesgäste aus dem Rheintal, der eingeschränkte Betrieb ebenfalls bis Ostern aufrecht erhalten.