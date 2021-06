In der Blumenwiese lauert für 25.000 Rehkitze der Tod

Der Fortschritt in der Drohnentechnologie ermöglicht es, große Flächen mit Wärmebildkameras abzusuchen und so die versteckten Kitze zu erspähen. Da Rehkitze eine höhere Temperatur als der Boden haben, werden sie auf der Infrarotkamera sichtbar. Über die örtliche Jägerschaft oder Initiativen wie kitzretter.at oder rehkitzrettung.at gibt es Kontaktadressen findiger Drohnenpiloten, die sich für den Tierschutz in den Dienst der guten Sache stellen. Auch die Lagerhäuser bieten seit einigen Jahren ein eigenes Drohnenservice für die Landwirtschaft an.