Drohnen als Schutzengel für Rehkitze

Ein lautes Surren und die Drohne steigt in die Luft. Die Koordinaten sind gespeichert und das Fluggerät steuert über die hohe Wiese. Am Rumpf trägt die Drohne eine Wärmebildkamera und sendet Bilder an Pilot Peter Jammernegg am Boden. Gesucht wird nach Rehkitzen, die von den Muttertieren im hohen Gras abgelegt wurden.

Sie haben noch keinen Fluchtreflex und keine Chance gegen das Mähwerk der Traktoren, die in diesen Wochen die erste Mahd durchführen. „Wir fliegen meistens in der Früh, dann sieht man die Tiere am besten, weil die Umgebung noch kälter ist“, sagt Jammernegg und beobachtet den Bildschirm.

Angebot jetzt auch im Osten

Der Drohnenpilot aus Kitzbühel in Tirol beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit der Thematik und bietet Landwirten und Jägern Überflüge mit seiner Wärmebild-Drohne in Westösterreich an. Gemeinsam mit seinem südburgenländischen Kollegen Hannes Langmann aus Stinatz hat er das Angebot auch im Osten gestartet.