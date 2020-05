Wilderei häuft sich: Jäger von dunklen Gestalten verjagt

Eine Reihe schwerwiegender Fälle von Wilderei beschäftigen Jäger, Polizei, Kriminallabors und die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Während im Piestingtal eine hochträchtige Steingeiß und ein Hirsch von unbekannten Tätern erschossen wurden, gibt es auch im Raum Pitten und Bad Erlach illegale Abschüsse. In einem Fall ist es nachts im Wald zu einer gefährlichen Begegnung zwischen einem Jäger und drei unbekannten Gestalten gekommen.

Streng nach dem Gesetz geht es um einen schweren Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht. Auf Wilderei steht in Österreich eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Kavaliersdelikt ist es schon lange keines mehr. Schon gar nicht, wenn es sich um ein so seltenes Tier wie den Alpensteinbock handelt. Eine hochträchtige Steingeiß wurde im Ortsgebiet von Oed im Piestingtal mit einem gezielten Schuss getötet und das Tier dann einfach auf der Wiese liegen gelassen. „So gut wie der Schuss platziert war, könnte es sich um jemanden handeln der im Umgang mit Waffen sehr geübt ist“, sagt Hegeringleiter Fritz Toifl. Nach seiner Anzeige startete die Polizeiinspektion Pernitz Ermittlungen. Zusammen mit Beamten des nö. Landeskriminalamtes wurde mit einem Metalldetektor an der Abschussstelle nach dem Projektil gesucht – allerdings vergeblich.