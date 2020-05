Wildschweine in Österreich: "Wilde Schäden" für 2020 befürchtet

Hohe Wilddichte

"Wir könnten heuer dadurch höhere Wildschäden haben, durch den milden Winter gab es kaum Ausfälle beim Nachwuchs der Wildschweine und die Vermehrungsrate ist sehr hoch", sagt Leitner. Auch die Bejagung werde schwieriger, durch immer größer werdende Felder. "In einem zehn Hektar großen Maisfeld können wir nicht jagen und Schwarz- aber auch Rotwild bleiben ungestört drinnen", sagt Leitner. Ohne Schneisen, um das Wild zu sehen, sei eine Bejagung unmöglich. Der Jagdverband fordert auch die Freigabe von Nachtsichtzielgeräten für die Jagd auf Schwarzwild. " Niederösterreich, Oberösterreich und auch Wien haben diese Geräte bereits freigegeben", sagt Leitner. In Anbetracht der drohenden afrikanischen Schweinepest (ASP) und der Wildschadensregulierung sei der Einsatz von Nachtzielhilfen nötig. Im Burgenland will die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf allerdings keine Erlaubnis dafür geben.