Corona-Krise trifft die Jagd

Was hat das Coronavirus mit der Jagd zu tun? Auch wenn man im ersten Moment keinerlei Zusammenhang vermutet, so hat die Krise doch massive Auswirkungen auf den Jagdbetrieb und die Wildfleisch-Produktion in ganz Österreich. Wegen des Lock-downs sind durch die Schließung von Hotellerie und Gastronomie etwa 80 Prozent des Absatzmarktes für heimisches Wildbret von einem Tag auf den anderen einfach weggebrochen. Die Folge war ein Preisverfall für das qualitativ hochwertige Fleisch.

Für gewöhnlich rührt der NÖ Landesjagdverband traditionell zum „Tag der Jagd“ am 15. Mai mit einem Maibock-Essen die Werbetrommel für Wildspezialitäten aus den Wäldern. Wegen der Corona-Maßnahmen war heuer an einen gesellschaftlichen Auflauf nicht zu denken, und so nahm Landesjägermeister Josef Pröll im Rahmen einer Online-Pressekonferenz zu den neuen Herausforderungen Stellung. Durch den plötzlichen Einbruch des Wildbretmarkts war Eile geboten. Mit Online-Plattformen und durch Werbemaßnahmen wurde der Verkauf des Wildfleisches über Direktvermarkter forciert.