Wildwechsel: Reh lief Biker auf der S6 ins Motorrad

Bereits am Sonntag waren bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich zwei Motorradfahrer teils schwer verletzt worden. In Schottwien (Bezirk Neunkirchen) prallte ein 45-Jähriger gegen ein Auto, das im Rückwärtsgang aus einer Hauseinfahrt gelenkt worden war. In Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) kam ein 27-Jähriger nach einem Überholmanöver zu Sturz.

Bei dem Unfall auf der L4168 in Schottwien erlitt der Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Der 45-Jährige wurde im Landesklinikum Wiener Neustadt stationär aufgenommen. An der Maschine des Mannes entstand schwerer Sachschaden.

In Rappoltenkirchen in der Marktgemeinde Sieghartskirchen war ein 27-Jähriger gestürzt, nachdem er auf der L123 zwei Radfahrer überholt hatte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Notarzthubschrauber „Martin 5“ transportierte den Mann in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling. Am Motorrad entstand Totalschaden.