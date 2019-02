Impfpflicht im Kindergarten: Hartinger-Klein gegen Bevormundung

In Niederösterreich reagiert man auf politischer Seite kritisch. Die für Familien zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ( ÖVP) sagt: „Wir setzen bei unseren Kindergärten aktuell auf Aufklärung und Bewusstseinsbildung, und dies in verstärktem Ausmaß, um den derzeitigen Entwicklungen entgegenzuwirken. Eine Impfpflicht für die Aufnahme in den Kindergarten ist aktuell kein Thema und ist aus rechtlicher Sicht sehr umstritten.“

Mitarbeit: Theresa Bittermann