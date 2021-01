Illegale Corona-Party bei Ordinationseröffnung von bekannter Ärztin

Am Freitag eröffnete Rösch eine Wahlarzt-Ordination in Leibnitz. Dabei soll es zu massiven Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gekommen sein. Ein Video, das eine illegale Coronaparty in der Ordination zeigt, wird aktuell von der Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark geprüft. „Uns ist der Vorfall und das Video bekannt. Die Personen und Veranstalter dieser Versammlung werden bei der Behörde zur Anzeige gebracht. Ermittlungen diesbezüglich laufen“, bestätigt ein Polizeisprecher der LPD Steiermark. Die Polizei ist dabei, die Identitäten der Teilnehmer zu klären.

Ärztekammer prüft ein Berusfverbot

Auch die Ärztekammer wird in dem Fall aktiv. „Es ist ein schmaler Grat zwischen freier Meinungsäußerung und Patientengefährdung. Wir haben 47.000 Ärzte in Österreich, aber einige verstehen es einfach nicht“, sagt Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres im Gespräch mit dem KURIER. Die Disziplinarkommission der Ärztekammer werde sich der Sache annehmen und die Aktivitäten der steirischen Medizinerin genau prüfen. „Die rechtliche Frage die es zu klären gilt ist, behauptet man nur gewisse Dinge oder nehmen Patienten dadurch auch Schaden? Wenn ja, kann das bis zum Berufsverbot führen“, so Szekeres.