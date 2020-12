ICE-Anschläge: Lebenslange Haft

Seine 33-jährige Frau soll ihn in seinen Plänen bestärkt und bei den Vorbereitungsarbeiten geholfen haben. „Ich habe nichts davon gemacht“, beteuert die Frau. Wie dann ihre DNA-Spuren auf das Tatwerkzeug kommen? Die Utensilien seien im Keller des Gemeindebaus in Simmering gelegen – dort hätten die Kinder gern gespielt. Als sie die Teile gefunden habe, hätte sie „nachgeschaut, was er da gekauft hat, obwohl wir wenig Geld hatten.“

Sie sei als 17-Jährige im Irak mit ihrem Mann zwangsverheiratet worden. Als die Familie nach Österreich flüchtete, habe sie zurückgezogen gelebt – auch, weil sie die Sprache nicht beherrschte. Das Sagen habe der Mann gehabt. Und nach dem vierten Kind hatte er angekündigt, seine Frau zu verlassen.

Als er mehrmals nach Deutschland reiste, habe sie sich keine Gedanken gemacht, es zum Teil gar nicht gemerkt. „Sie haben nicht mitbekommen, dass er nachts nicht neben Ihnen im Bett liegt?“, fragt der Richter nach. Sie habe vermutet, dass er bei einer anderen Frau sei, sagt sie. Doch gleichzeitig schickte er ihr Nachrichten aufs Handy: „Bete für mich, meine Königin.“

Sie habe Angst gehabt, was sie allein mit den vier Kindern machen solle, schildert sie dem Richter. „Er wollte sich im Irak ein neues Leben aufbauen. Und dort eine andere Frau heiraten.“