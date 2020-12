Terrorprozess: Der Dschihadist von nebenan

„Ich wollte gar nicht, dass jemand verletzt wird“, sagt Qaeser A. Er habe die Konstruktionen absichtlich so hinterlassen. Er habe nur Aufmerksamkeit gewollt – weil Deutschland Truppen im Irak hat. Deshalb bekennt er sich auch zur Sachbeschädigung schuldig. Allerdings hat Qaeser A. auch Propagandareden des IS auf Speicherkarte hinterlassen – und IS-Fahnen. „Damit es mehr Aufmerksamkeit erregt.“ Geschnappt wurde er nur, weil er ein Bekennerschreiben im Copyshop am Wiener Westbahnhof vergaß – darauf waren seine Fingerabdrücke.

Er selbst will mit dem IS gar nichts am Hut haben. Warum er dann bei seiner ersten Polizei-Einvernahme dem IS dafür dankte, dass sie die Sunniten beschützt und etwas Gutes getan hätten? „Ja leider, das habe ich gesagt. Der IS ist ja eine Widerstandsbewegung.“

Eine Aussage, die den vorsitzenden Richter kurz aus der Fassung bringt: „Sie sind nach Österreich geflüchtet, bekommen Ihren Lebensunterhalt von Österreich finanziert. Wie kommen Sie auf die Idee, den IS so gut darzustellen?“

Der IS habe „schlimme Dinge“ getan. Aber auch andere Regime würden Tote fordern. Mehr kann sich der Angeklagte nicht abringen.