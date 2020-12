Wien-Floridsdorf: Mann zückt Messer bei Streit

Ein 47-jähriger Österreicher geriet am Mittwochvormittag aus derzeit unbekannter Ursache in der Siemensstraße mit einem 30-jährigen Mann in Streit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung zückte der 47-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte den 30-Jährigen mit dem Umbringen.

Diese Drohung wiederholte der Tatverdächtige auch im Beisein der in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

