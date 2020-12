Nach Tankstellenraub: Die Polizei sucht diese Verdächtigen

Die Polizei hat Fotos von jenen Verdächtigen sichergestellt, die am 14. November eine Tankstelle in der Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf ausgeraubt haben sollen. Gegen 20.30 Uhr sollen die Verdächtigen den 46-jährigen Tankwart mit einer Pistole bedroht und dann Bargeld und Zigaretten gestohlen haben.