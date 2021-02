Ibiza-Detektiv kämpft gegen seine Auslieferung

„Wenn das Ganze scheiße läuft, kann ich mich eingraben gehen“

Aufgezeichnet: Das verhängnisvolle Treffen auf Ibiza war nicht das einzige. Davor und danach soll sich Detektiv Julian H. öfters mit Johann Gudenus getroffen haben. Auch von diesen Treffen wurden Aufnahmen angefertigt, die die Ermittler nun transkribiert haben. Ein Auszug (im Original, Anm.):



Gudenus: Schau, ich hab jetzt mit mehreren Leuten gesprochen. Bauträger, Genossenschaften. Und der ist einer, Top-Wohnbauträger. Der macht nichts anderes. Grundstücke kaufen, umwidmen, bauen, nur alte Sachen.

H.: Das ist der Kontakt, den du im Rathaus hast?

Gudenus: Das ist ein anderer wieder. Ich bin breit aufgestellt. Rathaus, hab ich auch geredet. Das ist ein Lobbyist, der zu Rot und Grün einen guten Zugang hat.

***

H.: Vielleicht schaff ma sogar Ibiza und vielleicht Urlaub.

Gudenus: Ja, könn ma vielleicht gemütlich ein, zwei Abende, a bissl was.

H.: (lacht) ab bissl was...

Gudenus: Checken dort, na? Strache ist auch dort übrigens, falls du...

H.: Ja perfekt, da könnt ma das überhaupt machen.

***

H.: Er soll ihr halt irgendwie auch ein bissl Zuversicht geben, auf diese, hinsichtlich dieser Strabag-Geschichte. Was da in Ibiza diskutiert wurde. Und schauma mal. Also ich mein, es ist zumindest. Weil momentan ist so...

Gudenus: Es stockt, ja. Du musst dich auch mal in unsere Lage versetzen. Das, das soll jetzt kein Angriff sein, ja? Ich hab ein, ein Grundvertrauen. Aber in Wirklichkeit haben wir, wir noch immer nicht, keinen Pass von ihr gesehen. Ja? Von dir auch nicht. Ja? Also wir haben keine Bonität.

***

Gudenus: Was ich auch einmal in zwei Jahren mache, ist, dass ich mein, mein Büro entwanzen lasse. Und das Auto.

H.: Also das Auto ist, glaub ich, meiner Meinung. Ich mein es geht sicher.

Gudenus: Im Auto wird am meisten geredet.

H.: Ja, aber beim Auto ist schwer. Beim Auto brauchst, braucht ein paar. Da brauchst schon permanente Stromversorgung.

***

H.: Aber da ist von beiden Seiten so viel Paranoias, dass ich Paranoia schon bekomm. Und ich hab ein Sicherheitsunternehmen.

Gudenus: Ja eh.

H.: Und das ist für mich heikel. Und ich bin in der Geschichte relativ. Ich hab net viel davon. Wenn das Ganze irgendwo auf irgendeiner Seite scheiße läuft, dann kann ich mich eingraben gehen.

***

Gudenus: Du, hast du was da? Ich hätt einen Guster. (Laut Ermittlern soll sich das Gespräch um Suchtgift drehen)