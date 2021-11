Höchster Sonntagswert bisher: 14.042 Corona-Neuinfektionen

Am Sonntag wurden in Österreich 14.042 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist der höchste jemals an einem Sonntag verzeichnete Wert - und liegt auch deutlich über dem 7-Tages-Schnitt von 13.852.

Damit wurden in den vergangenen zwölf Tagen durchgehend mehr als 10.000 Neuinfektionen verzeichnet. Inzwischen gibt es 149.444 aktive Fälle.

Auf Intensivstationen werden aktuell 528 Patienten behandelt - das ist ein Plus von vier Patientinnen und Patienten im Vergleich zum Vortag. Auf Normalstation sind es 2.923 Patienten.

Zudem gibt es 22 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 12.053 Todesopfer in Österreich gefordert.

Unter den Bundesländern sind noch immer mit Abstand Salzburg mit einer 7-Tage-Inzidenz von rund 1.800 und Oberösterreich (1670) am stärksten betroffen.

Österreich bei Impftempo aktuell top

Positive Nachrichten gibt es hingegen in Sachen Impfung zu vermelden. In den vergangenen Tage verzeichneten die Behörden einen regelrechten Ansturm auf das Impfangebot. Wien stellte sowohl am Donnerstag als auch am Freitag neue Impfrekorde auf, österreichweit wurden am Samstag rund 73.000 Mal geimpft. Mehr als 12.000 Menschen ließen sich erstmals gegen das Coronavirus impfen. Damit ist Österreich EU-weit aktuell top. Weltweit liegt hier laut ourworldindata aktuell nur Brasilien vor Österreich.