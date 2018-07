Hilfe, Ferien: Eltern kommen ins Schwitzen

Generell gilt: Die Ferienbetreuung basiert auf dem „Oma-Faktor“: Laut einer Befragung des Markt- und Meinungsforschungsinstitutes Akonsult setzen 68 Prozent der Eltern bei der Ferienbetreuung zumindest teilweise auf die Großeltern. 60 Prozent (Mehrfachantworten waren möglich) sind selbst zu Hause. Für fast die Hälfte der Eltern ist es demnach sehr (19,6 Prozent) oder eher schwierig (28,7 Prozent), die Betreuung der Kinder im Sommer zu organisieren. Und teuer kann das auch noch werden: Laut der Befragung geben mehr als ein Viertel pro Kind 400 Euro oder mehr aus.

Wo man wohnt, spielt dabei eine gravierende Rolle, wie etwa ein statistischer Blick auf die Kindergärten beweist: In Wien machen von 754 Kindergärten 202 Sommerferien. In der Steiermark sind es 194 von 715, in Niederösterreich 773 von 1093, in Oberösterreich 574 von 723 und im Burgenland gar 113 von 117 (Stand 2017). Die durchschnittlichen Schließtage bei den Kindergärten im Sommer zeigen ein ähnliches Stadt-Land-Gefälle: In Wien sind es lediglich 1,5 Tage, in der Steiermark 10,8, in NÖ 11,1, in OÖ 15,8 und im Burgenland 20,1.

Kaum anders sieht es bei der Kleinkinderbetreuung aus: Während in Wien von 656 Krippen nur 197 die Sommerruhe genießen, sind es in NÖ schon 93 von 130, in OÖ 245 von 300, in der Steiermark 68 von 228 und im Burgenland 68 von 70.