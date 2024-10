Nach Hagelflug: Schwerwiegender Verdacht nun auch gegen die AUA

Mit dieser Manipulation sollen Engpässe bei den Piloten verhindert werden, vermutet die Justiz laut den Dokumenten. Ein solches System müsste jedenfalls bis in Vorstandskreise toleriert worden sein, heißt es in dem internen Bericht. Betroffen sein sollen davon jedenfalls auch die beiden Piloten des Hagelflugs OS 434. Und Teil der Schulungen könnte ausgerechnet das Wetterradar gewesen sein. Wie berichtet, soll dies falsch eingestellt worden sein, weshalb es erst zu dem Flug durch den Hagel über der Steiermark gekommen ist.

Und weiter heißt es in dem schriftlichen Statement: "Ganz unabhängig von diesen Anschuldigungen halten wir fest, dass Austrian Airlines deutlich mehr Trainings als gesetzlich vorgeschrieben in der Ausbildung und Schulung ihrer Piloten durchführt."

Passagier-Anwalt: "Schwerwiegendster Kriminalfall der österreichischen Luftfahrtgeschichte"

"Diese Verdachtsmomente sind derart gravierend, dass sie in einem gesonderten Ermittlungsverfahren abgewickelt werden müssen. Wenn erforderlich, müssen Beweise bei der AUA mittels Hausdurchsuchung sichergestellt werden. Hier könnte der schwerwiegendste Kriminalfall der österreichischen Luftfahrtgeschichte vorliegen", erklärt Passagier-Anwalt Wolfgang List. "Die AUA-Anwälte haben auch wiederholt erfolglos versucht, jene Passagiere, die sich dem Strafverfahren angeschlossen haben, mundtot zu machen, indem sie diese aus dem Verfahren ausschließen wollten."

"Insbesondere werden wir Ministerin Leonore Gewessler mit den neuen schwerwiegenden Vorwürfen gegen AUA konfrontieren", erklärt List. "Sie verantwortet in ihrem Ressort auch die Agenden der Obersten Zivilluftfahrtbehörde und hat damit die Aufsicht über Luftfahrtunternehmen im Sinne der Sicherheit in der Zivilluftfahrt wahrzunehmen. In diesem Sinne ist sie verpflichtet, hier unmittelbar eine vertiefte aufsichtsbehördliche Untersuchung einzuleiten, da die Zuverlässigkeit der AUA als Luftfahrtunternehmen in Frage steht."