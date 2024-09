AUA-Hagelflug: Passagier-Anwalt schickt Gerichtsakt an Gewessler

Außerdem behauptet der Anwalt, dass die „untersuchungs- und verfahrensrelevanten Geräte (Cockpit Voice Rekorder, Flugdatenschreiber) seitens der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) „nicht unmittelbar nach dem AUA-Hagelflug sichergestellt und verwahrt“ wurden. Auch soll es nicht zutreffen, dass die SUB „noch am Tag des Vorfalls Beweissicherungen vorgenommen habe“. Der von Staatsanwaltschaft Korneuburg beauftragte Sachverständige gab am 13. August 2024 zu Protokoll, dass die SUB „keine Fotos direkt nach dem Vorfall angefertigt hat“.

Laut Verkehrsministerium lassen sich die Vorwürfe „glücklicherweise leicht klären“. „Selbstverständlich hat die SUB eine umfassende Dokumentation der Schäden – auch mit Fotos – durchgeführt“, heißt es aus dem Ministerium. „Sowohl Cockpit Voice Rekorder als auch Flugdatenschreiber wurden durch die SUB sichergestellt und vor unbefugtem Zugriff geschützt.“