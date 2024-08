Wirbel um "Villa Kunterbunt" im Klimaschutzministerium

Auch sollen Großraumbüros geschaffen werden, viele fürchten damit, dass damit mehr Informationen die Runde machen könnten, die man in Ministerien auch mal lieber geheim halten möchte. Am Donnerstag tagte der Dienststellenausschuss zur aktuellen Causa prima des Ressorts. Offenbar ist es auch ein Generationenkonflikt - "alteingesessene Beamte gegen Grüne Tischtennisspielerinnen", meint ein Ressort-Insider.

Eigentlich steht 2028 ein großer Umbau des in die Jahre gekommenen Hauses an. Doch schon nach der Nationalratswahl im September könnte dem Ressort ein Umbau bevorstehen, denn es ist offen, ob die neue Regierung wieder ein große Klimaschutzministerium haben wird oder nur ein abgespecktes Verkehrsministerium .

Klimaschutzministerium: Noch keine finale Entscheidung

Aus dem Gewessler-Büro heißt es: "Die Eigentümerin des Gebäudes – die BIG/ARE – ist genau aufgrund des geplanten Umbaus mit der Idee eines Pilotbereichs an das Klimaschutzministerium als Hauptmieter herangetreten. Nachdem das Gebäude in seinem jetzigen Zustand seit 1986 in Betrieb ist, ist die Sanierung aufgrund veralteter Gebäudetechnik, geringer Energieeffizienz und einer ineffizienten Rauminfrastruktur notwendig, um das bestehende Gebäude in einem guten Zustand zu erhalten und einen effizienten wie sicheren Bürobetrieb am Standort zu ermöglichen. Das Ministerium steht diesen Vorschlägen der Eigentümerin offen gegenüber – eine finale Entscheidung ob es zu einer Umsetzung kommt, wurde allerdings noch nicht getroffen. Das gilt gleichermaßen für die konkrete Ausgestaltung."

Bestritten wird jedenfalls, dass man Beamte mit bestimmter Parteinähe benachteiligten möchte: "Generell erfolgt im Ministerium keinerlei Unterscheidung von Mitarbeitern aufgrund einer möglichen Parteizugehörigkeit. Das ist rechtlich auch unzulässig. Nach aktuellem Planungstand ist eine Umsetzung im sechsten Stock angedacht – diese Fläche bietet sich an, da sich dort aktuell vergleichsweise große Besprechungsräume und wenige Büros befinden."